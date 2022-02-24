7 марта в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера драмы «Дом с чужими тайнами» производства «IVORY Films». Необычная мелодрама раскроет историю о семье, в доме которой хранятся тайны прошлого.

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Сериал «Дом с чужими тайнами» начнется с приятных хлопот в семье Гордеевых. Она в ожидании большого торжества: у главы семейства Стаса — юбилей. Его жена Ольга задолго готовилась к празднику и хочет, чтобы все прошло идеально. Такой же идеальной она видит жизнь своих сыновей, однако они все время приводят в дом не тех девушек…

На этот раз сын Феликс на праздник пригласил Таю, медсестру из провинции, сироту. Девушка также не понравилась матери. Тогда Ольга восприняла ее как очередную подружку, которую вскоре выдворит из жизни любимого сына. Но все оказалось иначе. Чтобы откупиться от девушки, Ольга вручает ей старый кулон. Но именно этот кулон для Таи становится причиной, по которой она решает остаться и начинает раскапывать тайны своего прошлого. Неожиданно для себя девушка узнает о скелетах в шкафу Ольги, которая их долгие годы от всех тщательно скрывала…

«Дом с чужими тайнами» ― актеры сериала

Елена Ксенофонтова;

Наталия Бабенко;

Сергей Дзялик;

Даниил Мирешкин;

Юрий Фелипенко;

Дарья Волга;

Андрей Финягин;

Виктор Жданов;

Елена Дудич;

Виктор Сарайкин и др.

Режиссер-постановщик сериала — Антон Гойда, оператор-постановщик — Сергей Головащук, художник-постановщик — Петр Корягин. Продюсеры «Дома с чужими тайнами» ― Олег Рогожа (IVORY Films), Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк (СТБ). Исполнительные продюсеры: Армен Тер-Аванесов, Ольга Труфанова.

Video: «Дом с чужими тайнами»: дата премьеры на СТБ Дом с чужими тайнами Украина выходит в эфир телеканала СТБ в 2022 году. Уже известна дата старта сериала Дом с чужими тайнами СТБ. Дом с чужими тайнами 2022 года - дата выхода нового сезона.

Смотрите премьеру сериала «Дом с чужими тайнами» с 7 марта с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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