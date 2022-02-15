17 лютого о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра продовження драматичного серіалу «Мама» виробництва «Основа Фільм Продакшн». До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні телеканал СТБ покаже, як далі розвивалась історія, події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Читайте інтерв’ю з актором серіалу «Мама» Костянтином Корецьким просто зараз.

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Що для вас означає війна?

Це біль у кожному серці.

Як ви гадаєте, що відчуває мати, відправляючи дитину на фронт?

Таке відчуття… Коли я читаю сценарій, коли я бачу це все, серце стискається. Ось так, серце стислося ― і вже не відпускає.

Що асоціюється у вас із вашим рідним регіоном — Харковом?

Це Україна. Це дуже непростий регіон, але це Україна. Я дуже щасливий, що жив у Харкові. Що, незважаючи на все, він лишився Україною. Що там є мої друзі, мої справжні українці. Незважаючи на те, якою мовою вони розмовляють, вони захищають свою країну.

Чим неповторний ваш рідний край?

Є такий анекдот російською мовою: «А это правда, что в Харькове говорят только “тю”, “ля” и “шо”? ― Тю, ля, а шо?».

Як ви гадаєте, що об’єднує всіх українців?

Україна. Любов до своєї країни, любов до своєї землі. Це найголовніше.

Чому проєкт «Мама» важливий для українців?

Тому що він показує наш національний біль зсередини. З серця матері. З серця кожного з нас. Той самий біль, який ми бачимо в новинах, з розповідей друзів, а тут ми бачимо його зсередини.

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