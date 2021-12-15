17 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра драматичного серіалу «Коханих не зрікайтесь». Які повороти іноді робить доля, і як із ними справлятися? Що робити, якщо чоловік тебе кидає, а ви з дочкою кохаєте одного мужчину? Про що буде серіал «Коханих не зрікайтесь» ― читайте і дивіться на СТБ.

На СТБ виходить новий серіал «Коханих не зрікайтесь», у якому розкриється дивовижна історія Мілени, її дочки Даші та Бориса, який несподівано з’явився в житті дівчат. Чого варта жіноча солідарність щодо чоловіків і дружба між матір’ю та донькою? Хто гідний щастя і чи варто йти заради нього на жертви ― дивіться в новому серіалі.

«Коханих не зрікайтесь»: що покажуть у серіалі від 17.12.2021:

У філологині Мілени чудова сім’я: чоловік-колега Андрій та дочка Даша. Подружжя живе душа в душу ― разом ходять до університету, обідають у місцевій їдальні і навіть замовляють однаково здорову їжу. А під час обідів разом планують відпустку на курортах чорноморського узбережжя (далекі береги їм недоступні, бо Мілена боїться літати). Кожен новий день схожий на попередній, але Мілену це влаштовує ― вона не любить змін.

Та одного разу героїня дізнається, що чоловік зустрічається з її аспіранткою Христиною. Ідеальний світ Мілени руйнується в момент ― Андрієві давно набрид їхній налагоджений побут, і він мріяв подивитися світ, але не міг через дружину. А дочка Даша вважає, що мати прагне всіх контролювати, і відмовляється жити з нею у квартирі покійної бабусі, куди Мілена перебирається після розлучення.

Мілена через аварію знайомиться з простим автослюсарем Борею, з яким у неї закручується роман, всупереч їхньому вихованню та характерам. Незважаючи на успішний розвиток стосунків, Мілена сама кидає його. Проте у Всесвіту злі жарти ― її донька випадково знайомиться і починає зустрічатися з тим самим Борею. Даша, звісно, ​​не знає, що це колишній її мами. Боря теж не знає, що його дівчина ― дочка Мілени. Сама Мілена все дізнається лише після весілля Даші та Борі.

Однак після цього до Бориса приїжджає доросла донька Світлана, яка жила з мамою в Іспанії. Поки Даша намагається порозумітися з пасербицею, Мілена розуміє, що кохає Борю.

Незабаром жінкам доведеться самим ділити, кому жити з файним хлопцем Борею.

Video: «Коханих не зрікайтесь»: Що буде в 1―4 серіях драми Коханих не зрікайтеся – 1-4 серія на сайті СТБ вже 17.12.2021. Про що сюжет 1-4 серій Коханих не зрікайтеся 2021 читайте в анонсі. Коханих не зрікайтеся 1-4 серія 17.12.2021

Дивіться всі серії серіалу «Коханих не зрікайтесь» 17 грудня о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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