17 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера драматического сериала «Не отрекаются любя». Какие повороты иногда принимает судьба, и как с ними справляться? Что делать, если муж тебя бросает, а вы с дочерью любите одного мужчину? О чем будет сериал «Не отрекаются любя» ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит новый сериал «Не отрекаются любя», в котором раскроется удивительная история Милены, ее дочери Даши и Бориса, который неожиданно попал в жизнь девушек. Чего стоит женская солидарность в отношении мужчин и дружба между матерью и дочкой? Кто достоин счастья и стоит ли идти ради него на жертвы ― смотрите в новом сериале.

«Не отрекаются любя»: что покажут в сериале от 17.12.2021:

У филолога Милены прекрасная семья: муж-коллега Андрей и дочь Даша. Супруги живут душа в душу ― вместе ходят в университет, обедают в местной столовой и даже заказывают одинаково здоровую еду. А во время обедов вместе планируют отпуск на курортах черноморского побережья (иные берега им недоступны, поскольку Милена боится летать). Каждый новый день похож на предыдущий, но Милену это устраивает ― она не любит перемен.

Но однажды героиня узнает, что муж встречается с ее аспиранткой Кристиной. Идеальный мир Милены рушится в момент ― Андрею давно наскучил их налаженный быт, и он мечтал посмотреть мир, но не мог из-за жены. А дочь Даша считает, что мать стремится всех контролировать, и отказывается жить с ней в квартире покойной бабушки, куда Милена уходит после развода.

Милена из-за аварии знакомится с простым автослесарем Борей, с которым у нее закручивается роман, вопреки их воспитанию и характерам. Несмотря на успешное развитие отношений, Милена сама бросает его. Но у Вселенной злые шутки ― ее дочь случайно знакомится и начинает встречаться с тем же Борей. Даша, конечно, не знает, что это бывший ее мамы. Боря тоже не знает, что его девушка ― дочь Милены. Сама Милена все узнает лишь после свадьбы Даши и Бори.

Но после этого к Боре приезжает взрослая дочь Света, которая жила с мамой в Испании. Пока Даша пытается найти общий язык с падчерицей, Милена понимает, что любит Борю.

Вскоре женщинам придется самим делить, кому жить с компанейским парнем Борей.

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Смотрите все серии сериала «Не отрекаются любя» 17 декабря в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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