Щастя за рецептом – дивіться на СТБ 13.12.2021
09.12.2021
Не пропустіть нову мелодраму СТБ – дивіться серіал Щастя за рецептом 13.12.2021 на СТБ!
Головна героїня Марія повністю віддавалася сім’ї: фінансове забезпечення, прибирання, готування… Однак замість подяки за намагання зробити життя чоловіка та падчерки кращим отримала ножа в спину у вигляді зради коханого. Однак у її житті з’явиться той, хто може вилікувати цю рану. Чи знайде Марія справжнє жіноче щастя? Дивіться прем’єру серіалу Щастя за рецептом 13 грудня на СТБ.
Video: Щастя за рецептом – дивіться на СТБ 13.12.2021
Серіал Щастя за рецептом розпочнеться 13 грудня 2021. Що трапиться з героями серіалу Щастя за рецептом? 1 серія на СТБ вже 13.12.2021
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