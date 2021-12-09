Не пропустіть нову мелодраму СТБ – дивіться серіал Щастя за рецептом 13.12.2021 на СТБ!

Головна героїня Марія повністю віддавалася сім’ї: фінансове забезпечення, прибирання, готування… Однак замість подяки за намагання зробити життя чоловіка та падчерки кращим отримала ножа в спину у вигляді зради коханого. Однак у її житті з’явиться той, хто може вилікувати цю рану. Чи знайде Марія справжнє жіноче щастя? Дивіться прем’єру серіалу Щастя за рецептом 13 грудня на СТБ.