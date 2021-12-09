Не пропустите новую мелодраму СТБ – смотрите сериал Счастье по рецепту 13.12.2021 на СТБ!

Главная героиня Мария полностью отдавалась семье: финансовое обеспечение, уборка, готовка… Однако вместо благодарности за попытки сделать жизнь мужа и падчерицы лучше получила нож в спину в виде измены любимого. Однако в ее жизни появится тот, кто может вылечить эту рану. Найдет ли Мария настоящее женское счастье? Смотрите премьеру сериала Счастье по рецепту 13 декабря на СТБ.