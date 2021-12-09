Счастье по рецепту – смотрите на СТБ 13.12.2021
09.12.2021
Не пропустите новую мелодраму СТБ – смотрите сериал Счастье по рецепту 13.12.2021 на СТБ!
Главная героиня Мария полностью отдавалась семье: финансовое обеспечение, уборка, готовка… Однако вместо благодарности за попытки сделать жизнь мужа и падчерицы лучше получила нож в спину в виде измены любимого. Однако в ее жизни появится тот, кто может вылечить эту рану. Найдет ли Мария настоящее женское счастье? Смотрите премьеру сериала Счастье по рецепту 13 декабря на СТБ.
Video: Счастье по рецепту – смотрите на СТБ 13.12.2021
Сериал Счастье по рецепту начнется 13 декабря 2021. Что случится с героями сериала Счастье по рецепту? 1 серия на СТБ уже 13.12.2021
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