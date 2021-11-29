29 листопада о 20:15 на СТБ виходять 9 і 10 серії багатосерійного фільму «Рідна мачуха». Маша нарешті досягає прогресу у своєму розслідуванні, але її справжня особистість опиняється під загрозою. Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Марія опиняється під пильною увагою СБ Князева, у той час як Сергій намагається зробити їй кар’єру, навіть не знаючи, що наново наймає дружину займатися тією ж роботою.

«Рідна мачуха»: що буде в 9 і 10 серіях від 29.11.2021:

Сергій хоче забрати Машу на «Фенікс» фактично на ту саму посаду, яка була в неї раніше. Вона обіцяє подумати. Павло Соколов, якого підганяє Князев, проводить власне розслідування і дізнається, що Ніна ― ексув’язнена. Він вирушає до Озерська, щоб з’ясувати більше подробиць, а там сусідка ділиться з ним думками, що після аварії Ніна стала сама не своя. Крапку в його розслідуванні ставить медсестра, яка не може заспокоїтися навіть через два роки. Він здогадується, що Ніна ― це Марія Вєтрова.

Соколов починає шантажувати Машу: вона має зробити так, щоб місто відмовилося від її проєкту, або ж він розкаже всім правду. Тим часом Маша дізнається, що чоловік, який дав проти неї свідчення два роки тому, мертвий, а Інга отримала хабар.

Сергій важко переживає те, що вигнав сина, але їм із Денисом не вдається відразу порозумітися, хоча Маша продовжує спроби налагодити життя дітей.

Марія робить Соколову зустрічну пропозицію: він допомагає їй з’ясувати, хто її підставив, натомість вона спробує «втопити» проєкт.

Анна та Сергій готуються до весілля.

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Video: «Рідна мачуха»: Що буде в 9 і 10 серії драматичного серіалу Серіал Рідна мачуха - 9 і 10 серія на сайті СТБ уже 29.11.2021. Про що сюжет дев'ятої та десятої серій Рідна мачуха, читайте в анонсі. Рідна мачуха 9 і 10 серія 29.11.2021

Дивіться серіал «Рідна мачуха» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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