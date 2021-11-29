29 ноября в 20:15 на СТБ выходят 9 и 10 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Маша наконец-то достигает прогресса в своем расследовании, но ее подлинная личность оказывается под угрозой. О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Мария оказывается под пристальным вниманием СБ Князева, в то время как Сергей пытается сделать ей карьеру, даже не зная, что снова нанимает жену заниматься той же работой.

«Родная мачеха»: что будет в 9 и 10 сериях от 29.11.2021:

Сергей хочет забрать Машу на «Феникс» фактически на ту же должность, которая была у нее раньше. Она обещает подумать. Павел Соколов, подгоняемый Князевым, проводит собственное расследование и узнает, что Нина ― экс-заключенная. Он отправляется в Озерск, чтобы выяснить больше подробностей, а там соседка делится с ним мыслями, что после аварии Нина стала сама не своя. Точку в его расследовании ставит медсестра, которая не может успокоиться даже два года спустя. Он догадывается, что Нина ― это Мария Ветрова.

Соколов начинает шантажировать Машу: она должна сделать так, чтобы город отказался от ее проекта, или он расскажет всем правду. Между тем Маша узнает, что мужчина, давший против нее показания два года назад, мертв, а Инга получила взятку.

Сергей тяжело переживает то, что выгнал сына, но им с Денисом не удается сразу найти общий язык, хотя Маша продолжает попытки наладить жизнь детей.

Мария делает Соколову встречное предложение: он помогает ей выяснить, кто ее подставил, а она попытается «утопить» проект.

Анна и Сергей готовятся к свадьбе.

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Смотрите сериал «Родная мачеха» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите новые серии!

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