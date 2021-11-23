Не пропустіть історію про темний бік кохання – дивіться серіал Кава з кардамоном з 20.12.2021 на СТБ!

Нова історична драма стане екранізацією роману львівської письменниці Наталії Гурницької Мелодія кави в тональності кардамону. Сюжет познайомить вас із головними героями – Анною та Адамом. Молода українська дівчина закохалася в зрілого й одруженого польського шляхтича. На перший погляд, їхні стосунки приречені. Однак грішне почуття, яке спалахнуло між закоханими, виявилося таким сильним, що готове дати відсіч прийнятим нормам ХІХ століття. Чи зможуть вони стати щасливими поруч одне з одним? Дізнайтеся зовсім скоро – дивіться прем’єру серіалу Кава з кардамоном 20 грудня на СТБ.