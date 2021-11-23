Не пропустите историю о темной стороне любви – смотрите сериал Кофе с кардамоном с 20.12.2021 на СТБ!

Новая историческая драма станет экранизацией романа львовской писательницы Наталии Гурницкой Мелодія кави в тональності кардамону. Сюжет познакомит вас с главными героями – Анной и Адамом. Молодая украинская девушка влюбилась в зрелого и женатого польского шляхтича. На первый взгляд, их отношения обречены. Однако грешное чувство, вспыхнувшее между влюбленными, оказалось таким сильным, что готово дать отпор принятым нормам XIX века. Смогут ли они стать счастливыми рядом друг с другом? Узнайте совсем скоро – смотрите премьеру сериала Кофе с кардамоном 20 декабря на СТБ.