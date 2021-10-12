12 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 19 і 20 серій мелодрами «Колір помсти». Софія на новому місці дізнається важливі подробиці про Дашу і Марію, а Надя втрачає підтримку Потапенка. Що покажуть у 19 і 20 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Потапенко отримує несподіваний звіт щодо шпигуна в дитячому будинку. Софія підходить впритул до розгадки таємниці особистості Наді і зникнення Даші Гомонай.

«Колір помсти» 19 і 20 серії від 12.10.2021 ― сюжет

На побачення до Марії приїжджає Олександр. Софія марно сподівається дізнатися щось про Дашу. Згодом вона розуміє, що Марії від імені Ліди пише Даша. Марії обмежують дзвінки і побачення. Софія ускладнює її життя, щоб виманити Дашу.

Софія дізнається, що Юлія хотіла влаштувати Марії втечу і що Євген живий.

Потапенко просить Гмирю вивчити особисті справи співробітників дитячого будинку, щоб знайти шпигуна. Гмиря повідомляє йому, що з усіх справ найбільше підозру викликає Надія Хромаєва.

Надя дізнається, що Марія розійшлася з Потапенком. Андрій і Надя переходять на «ти», але після заяви Гмирі Потапенко починає її уникати. Він розуміє, що Надя не та, за кого себе видає, але її справжня особистість поки для нього залишається секретом.

Борисов зустрічається з Кроллом і розуміє, що це Євген. Той шантажує Борисова.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 19 і 20 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 19 і 20 серія на сайті СТБ вже 12.10.2021. Про що сюжет дев'ятнадцятої і двадцятої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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