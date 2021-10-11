11 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 17 і 18 серій мелодрами «Колір помсти». Софія запроваджує в колонії драконівські правила, а Надя дізнається правду про Потапенка. Що покажуть у 17 і 18 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Наді попри всі старання не вдається домогтися взаємності від Потапенка, але вони продовжують працювати як команда ― у притулку триває пошук шпигуна Софії. Одержима помстою Софія застосовує заходи на межі дозволеного, щоб розколоти Марію.

«Колір помсти» 17 і 18 серії від 11.10.2021 ― сюжет

Софія встановлює на території колонії «жучки» і приховані камери. Сподіваючись натрапити на слід Даші, вона контролює кожен рух Марії, вивчає її листування з дітьми з притулку, звертає увагу на листи для дівчинки Ліди.

Після виходу Галя виявляє, що батько одружився з її колишньою сусідкою по камері Шило, і та шляхом махінацій з документами відняла в Галі квартиру. Галя приходить по допомогу до Діани. Надя пропонує їй пожити в себе. Вона розуміє, що у притулку шпигун, і вони з Потапенком починають вираховувати, хто це.

Микола влаштовується працювати охоронцем на стоянку фур. Під час побачення Марія передає Потапенку важливе повідомлення…

Кинутий Борисов шукає зустрічі з Кроллом.

Надя дізнається, що, незважаючи на романи й інтрижки, Потапенко досі закоханий у Дашу Гомонай.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 17 і 18 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 17 і 18 серія на сайті СТБ вже 11.10.2021. Про що сюжет сімнадцятої та вісімнадцятої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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