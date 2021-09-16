Дивіться Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ
16.09.2021
Дивіться прем’єру мелодраматичного серіалу Колір помсти з 27 вересня на СТБ!
Даша Гомонай кардинально змінила зовнішність та ім’я – тепер вона Надія. Дівчина прагне почати життя з чистого аркуша, забувши про минуле як про страшний сон. Проте полювання на неї тільки починається, а доля підкидає нові випробування. Слідкуйте за історією Даші-Надії – дивіться прем’єру серіалу Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ.
Video: Дивіться Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ
Серіал Колір помсти розпочнеться 27 вересня 2021. Що трапиться з героями серіалу Колір помсти? 1 серія на СТБ вже 27.09.2021
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=
Thanks!
Our editors are notified.