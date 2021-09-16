Дивіться прем’єру мелодраматичного серіалу Колір помсти з 27 вересня на СТБ!

Даша Гомонай кардинально змінила зовнішність та ім’я – тепер вона Надія. Дівчина прагне почати життя з чистого аркуша, забувши про минуле як про страшний сон. Проте полювання на неї тільки починається, а доля підкидає нові випробування. Слідкуйте за історією Даші-Надії – дивіться прем’єру серіалу Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ.