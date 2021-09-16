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Дивіться Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ

16.09.2021

Дивіться прем’єру мелодраматичного серіалу Колір помсти з 27 вересня на СТБ!

Даша Гомонай кардинально змінила зовнішність та ім’я – тепер вона Надія. Дівчина прагне почати життя з чистого аркуша, забувши про минуле як про страшний сон. Проте полювання на неї тільки починається, а доля підкидає нові випробування. Слідкуйте за історією Даші-Надії – дивіться прем’єру серіалу Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ.

Video: Дивіться Колір помсти з 27.09.2021 на СТБ


Серіал Колір помсти розпочнеться 27 вересня 2021. Що трапиться з героями серіалу Колір помсти? 1 серія на СТБ вже 27.09.2021

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