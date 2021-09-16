Смотрите премьеру мелодраматического сериала Цвет мести с 27 сентября на СТБ!

Даша Гомонай кардинально изменила внешность и имя – теперь она Надежда. Девушка стремится начать жизнь с чистого листа, забыв о прошлом как о страшном сне. Однако охота на нее только начинается, а судьба подбрасывает новые испытания. Следите за историей Даши-Надежды – смотрите премьеру сериала Цвет мести с 27.09.2021 на СТБ.