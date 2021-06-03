Сьогодні, 3 червня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 15–16 серії фільму «Невірна». Читайте анонс 15–16 серій серіалу «Невірна» просто зараз!

Женя б’є Олексія і забирає Катю. Льошу відвозять до лікарні. Поліна приїжджає додому і бачить Олену, вона шокована, адже Олексій їй нічого не казав. Ба більше, у них незабаром весілля. Женю звільняють з роботи. Льоша скасовує весілля з Поліною. З Оленою в них розбіжності, адже чоловік хоче жити тільки з нею і Катею. Женя ж готовий піти на поступки і дозволити Лені спілкуватися з дочкою, але він проти того, щоб у їхньому житті був Льоша. Олексій просить Олену підтвердити погрози Євгена в свою адресу, але вона не хоче йти проти Жені і, тим більше, щоб його відправили за ґрати. Женю забирають у відділок…

Яким буде фінал цієї історії? З ким залишиться Олена, а що чекає на Катю, Даню і Леру? Не пропустіть в ефірі!

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 15–16 серій Серіал Невірна - 15, 16 серії на сайті СТБ вже 03.06.2021. Про що сюжет 15 і 16 серій серіалу Невірна

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