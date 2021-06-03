Сегодня, 3 июня, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут заключительные 15–16 серии фильма «Неверная». Читайте анонс 15–16 серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

Женя избивает Алексея и забирает Катю. Лешу увозят в больницу. Полина приезжает домой и видит Елену, она шокирована, ведь Алексей перед ней не объяснился. Более того, у них вскоре свадьба. Женю увольняют. Леша отменяет свадьбу с Полиной. С Леной у них разногласия, ведь мужчина хочет жить только с ней и Катей. Женя же готов пойти на уступки и разрешить Лене общаться с дочерью, но он против того, чтобы в их жизни был Леша. Алексей просит Лену подтвердить угрозы Евгения в свой адрес, но она не хочет идти против Жени и, тем более, чтобы его отправили за решетку. Женю забирают в участок…

Каким будет финал этой истории? С кем останется Лена, а что ждет Катю, Даню и Леру? Не пропустите в эфире!

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 15–16 серий Сериал Неверная - 15, 16 серии на сайте СТБ уже 03.06.2021. О чем сюжет 15 и 16 серий сериала Неверная

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