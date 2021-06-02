Сьогодні, 2 червня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 13–14 серії фільму «Невірна». Читайте анонс 13–14 серій серіалу «Невірна» просто зараз!

Максим і Поліна приходять на захід до батька Олени. Вони просять її допомогти звільнити Льошу. Женя проганяє їх. Лена зі сцени розповідає всім гостям таємниці свого минулого… Її батькові стає зле, його забирають до лікарні. Від Олени ж відвертаються абсолютно всі. Тато не хоче її бачити, мати й діти не розуміють. Лера дізнається, що Максим ― брат Олексія, відштовхує його, хоч і відчуває симпатію. Лена застає Женю з їхньою подругою. Він виганяє Олену і погрожує забрати дітей. Вона відчуває безвихідь і вирішує стрибнути з моста, але від фатального кроку її рятує дзвінок дочки. Лера хоче побачитися і каже, що любить її. Розглядаючи знімки з сімейної фотосесії Олени, Олексій починає здогадуватися, що Катя може бути його дочкою. Він прямо запитує Олену про це, вона підтверджує. У них знову інтимний зв’язок. Льоша вимагає познайомити його з донечкою. Лена, Олексій і Катя починають таємно бачитися. Олена забирає доньку з дитячого садка і їде в Ірпінь до Льоші. Женя, взявши з собою зброю, прямує до них…

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 13–14 серій Серіал Невірна - 13, 14 серії на сайті СТБ вже 02.06.2021. Про що сюжет 13 і 14 серій серіалу Невірна

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