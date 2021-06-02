Сегодня, 2 июня, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 13–14 серии фильма «Неверная». Читайте анонс 13–14 серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

Максим и Полина приходят на мероприятие к отцу Лены. Они просят ее помочь освободить Лешу. Женя прогоняет их. Лена со сцены рассказывает всем гостям тайны своего прошлого… Ее отцу становится плохо, его увозят в больницу. От Лены же отворачиваются абсолютно все. Папа не хочет ее видеть, мать и дети не понимают. Лера узнает, что Максим – брат Леши, отталкивает его, хоть и чувствует симпатию. Лена застает Женю с их подругой. Он выгоняет Лену и грозится забрать детей. Она чувствует безысходность и решает прыгнуть с моста, но от неверного шага ее спасает звонок дочери. Лера хочет увидеться и говорит, что любит ее. Рассматривая снимки с семейной фотосессии Лены, Алексей начинает догадываться, что Катя может быть его дочерью. Он прямо спрашивает Лену об этом, она подтверждает. У них снова интимная связь. Леша требует познакомить его с малышкой. Лена, Леша и Катя начинают тайно видеться. Елена забирает дочь из детского сада и отправляется в Ирпень к Леше. Женя, взяв с собой оружие, едет к ним…

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 13–14 серий Сериал Неверная - 13, 14 серии на сайте СТБ уже 02.06.2021. О чем сюжет 13 и 14 серий сериала Неверная

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