Сьогодні, 1 червня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 11–12 серії фільму «Невірна». Читайте анонс 11–12 серій серіалу «Невірна» просто зараз!

Лена розповідає Жені всю правду про своє минуле. Чоловік іде від неї. Євген приїжджає до Олексія, щоб з’ясувати деталі зникнення документів його дружини, а крім того, дізнається подробиці їхніх стосунків. Женя приходить до чоловіка, який видав кредити на ім’я Олени… При спробі втекти підозрюваний падає, травмує голову і гине. Женя знаходить у нього пістолет і забирає собі. У Лери відбувається поцілунок з братом Льоші. Олексія затримують. Женя приходить до Льоші додому і підкидає зброю, з якої вбили дівчину. Пістолет знаходять під час обшуку, Льоші загрожує в’язниця….

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 11–12 серій Серіал Невірна - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 01.06.2021. Про що сюжет 11 і 12 серій серіалу Невірна

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