Сегодня, 1 июня, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 11–12 серии фильма «Неверная». Читайте анонс 11–12 серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

Лена рассказывает Жене всю правду о своем прошлом. Мужчина уходит. Евгений приезжает к Алексею, чтобы выяснить детали исчезновения документов его супруги, а кроме того, узнает подробности их отношений. Женя приходит к мужчине, выдавшему кредиты на имя Лены… При попытке сбежать подозреваемый падает, получает травму головы и погибает. Женя находит у него пистолет и забирает себе. У Леры происходит поцелуй с братом Леши. Алексея задерживают. Женя приходит к Леше домой и подбрасывает оружие, из которого убили девушку. Пистолет находят при обыске, Леше грозит тюрьма….

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 11–12 серий Сериал Неверная - 11, 12 серии на сайте СТБ уже 01.06.2021. О чем сюжет 11 и 12 серий сериала Неверная

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