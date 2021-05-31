Сьогодні, 31 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9–10 серії фільму «Невірна». Читайте анонс 9–10 серій серіалу «Невірна» просто зараз!

Женя бачить паспорт загиблої дівчини, тезки дружини. Він шокований, адже розуміє, що це паспорт його Олени. Крім того, у ньому він помічає штамп про одруження. Євген починає копатися в документах і в минулому, шукає ниточки, які можуть усе з’єднати. Лена здогадується, що Жені все відомо… У Лери складні стосунки з родиною. Вона вирішує поїхати в інше місто і знайти роботу. За збігом обставин, дівчина влаштовується в компанію Олексія. Там Лера знайомиться з братом Льоші, Максимом, між ними відразу виникає симпатія. Олексієві продовжують надходити листи про кредитні заборгованості, які належать, за документами, його загиблій дружині. Женя пропонує Олені провести вечір разом, везе її в ресторан в Ірпені, у якому вона часто зустрічалася з Льошею. Лена переконується, що Женя все знає…

Режисер-постановник: Євген Баранов.

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 9–10 серій Серіал Невірна - 9, 10 серії на сайті СТБ вже 31.05.2021. Про що сюжет 9 і 10 серій серіалу Невірна

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