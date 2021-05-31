Сегодня, 31 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 9–10 серии фильма «Неверная». Читайте анонс 9–10 серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

Женя видит паспорт погибшей девушки, тезки супруги. Он шокирован, ведь понимает, что это паспорт его Лены. Кроме того, в нем он замечает штамп о замужестве. Евгений начинает копаться в документах и в прошлом, ищет ниточки, которые могут все соединить. Лена догадывается, что Жене все известно… У Леры сложные отношения с семьей. Девушка решает отправиться в другой город и найти работу. По стечению обстоятельств она устраивается в компанию Алексея. Там Лера знакомится с братом Леши, Максимом, между ними сразу возникает симпатия. Леше продолжают приходить письма о кредитных задолженностях, которые принадлежат, по документам, его погибшей супруге. Женя предлагает Лене провести вечер вместе, везет ее в ресторан в Ирпене, в котором она часто встречалась с Лешей. Лена убеждается, что Женя все знает…

Режиссёр-постановщик: Евгений Баранов.

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 9–10 серий Сериал Неверная - 9, 10 серии на сайте СТБ уже 31.05.2021. О чем сюжет 9 и 10 серий сериала Неверная

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