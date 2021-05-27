Сьогодні, 27 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7–8 серії фільму «Невірна». Читайте анонс 7–8 серій серіалу «Невірна» просто зараз!

Померла виявляється тезкою Олени. Сама ж Олена усвідомлює, що паспорт загиблої ― це її документи, які пропали кілька років тому в поїзді. Над Данею сміються в школі, б’ють його. Женя намагається пояснити синові, що варто давати відсіч. З’являється свідок у справі про маніяка, він дає орієнтування на машину злочинця. Це елітна іномарка, власник якої ― мер міста! Лера проводить час із сестрою, Катею, і зі зла каже їй, що Женя ― не її батько. Олексія викликають у відділок на впізнання померлої, адже він, судячи з паспорту, є її чоловіком.

Батька Олени шантажує мер, погрожує показати його фото з молодою коханкою. Сергій вирішує вийти з передвиборчих перегонів. Вдома йому стає зле, його терміново госпіталізують і діагностують серцевий напад. Лена приходить у готель до Льоші, просить його про розлучення. Лера, помічаючи дивну поведінку мами, вирішує розшукати її екскоханця.

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 7–8 серій Серіал Невірна - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 27.05.2021. Про що сюжет 7 і 8 серій серіалу Невірна

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