Сегодня, 27 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7–8 серии фильма «Неверная». Читайте анонс 7–8 серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

Умершая оказывается тезкой Лены. Сама же Лена осознает, что паспорт погибшей – это ее документы, которые пропали несколько лет назад в поезде. Над Даней смеются в школе, избивают его. Женя пытается объяснить сыну, что стоит давать отпор. Появляется свидетель в деле о маньяке, он дает ориентировку на машину преступника. Это элитная иномарка, владелец которой – мэр города! Лера проводит время с сестрой, Катей, и со зла говорит ей, что Женя – не ее отец. Алексея вызывают в участок на опознание умершей, ведь он, судя по паспорту, является ее супругом.

Отца Лены шантажирует мэр, угрожает показать его снимки с молодой любовницей. Сергей решает выйти из предвыборной гонки. Дома ему становится плохо, его срочно госпитализируют и диагностируют сердечный приступ. Лена приходит в гостиницу к Леше, просит его о разводе. Лера, замечая странное поведение мамы, решает разыскать ее экс-любовника.

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 7–8 серий Сериал Неверная - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 27.05.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Неверная

Читайте нас также в Viber и Telegram.