Сьогодні, 26 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5–6 серії фільму «Невірна». Читайте анонс 5–6 серій серіалу «Невірна» просто зараз!

Олена народила недоношену дитину. Вона приховує цей факт від Жені, просить Леру в цьому допомогти. Лера каже батькові, що Лена на збереженні в спеціалізованому пологовому будинку, також пояснює, що довелося зробити операцію. Женя їде туди. Лена виписується і їде до Льоші. Вона каже йому, що дитина від іншого чоловіка. Олексій проганяє Олену з немовлям.

Проходить кілька років… У Олексія нова кохана ― Поліна. Дівчина при надії, пара починає говорити про весілля, та виявляється, що Льоша не розлучився. Лена з Женею виховують дітей. Вона намагається повернутися на колишню роботу, але їй дають зрозуміти, що за ці роки багато що змінилося, Олені не можуть запропонувати престижну посаду. Вона просить батька, який планує сісти в крісло мера міста, взяти її на роботу у свій виборчий штаб. Євген розслідує справу про маніяка, який орудує в їхній місцевості. Від його рук загинули вже 7 людей! Злочинець проколює шини в авто жертв, нападає на них і вбиває. Його мета залишається загадкою для правоохоронних органів. Євгенові повідомляють, що знайдена нова жертва злочинця, її ім’я повністю збігається з його дружиною… Невже Олена мертва?

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 5–6 серій Серіал Невірна - 5, 6 серії на сайті СТБ вже 26.05.2021. Про що сюжет 5 і 6 серій серіалу Невірна

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