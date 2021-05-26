Сегодня, 26 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5–6 серии фильма «Неверная». Читайте анонс 5–6 серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

Лена родила недоношенную малышку. Она скрывает этот факт от Жени, просит Леру в этом помочь. Лера говорит отцу, что Лена на сохранении в специализированном роддоме, также объясняет, что пришлось сделать операцию. Женя отправляется туда. Лена выписывается и едет к Леше. Она говорит ему, что ребенок от другого мужчины. Алексей прогоняет Лену с малышкой.

Проходит несколько лет… У Алексея новая возлюбленная – Полина. Девушка ждет ребенка, пара начинает говорить о свадьбе, но оказывается, что Леша не развелся. Лена с Женей воспитывают детей. Она пытается вернуться на прежнюю работу, но ей дают понять, что за эти годы многое изменилось, Лене не могут предложить престижную должность. Она просит отца, который планирует занять кресло мэра города, взять ее на работу в свой избирательный штаб. Евгений расследует дело о маньяке, который орудует в их местности. От его рук погибли уже 7 человек! Преступник прокалывает шины в машинах жертв, нападает на них и убивает. Его цель остается загадкой для правоохранительных органов. Евгению сообщают, что найдена новая жертва преступника, ее имя полностью совпадает с его супругой… Неужели Лена мертва?

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 5–6 серий Сериал Неверная - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 26.05.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Неверная

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