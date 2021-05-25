Пісня Тіни Кароль стала саундтреком до серіалу «Невірна» на СТБ

Вчора, 24 травня, о 20:15 на СТБ, відбулася прем’єра 16-серійної драми «Невірна» виробництва SPACE Production. Саундтреком до серіалу стала музика відомої української співачки Тіни Кароль.



У проекті «Невірна» глядачі почують відразу чотири композиції співачки, серед них: «Полюс тяжіння» (саундтрек), «Я все ще люблю», «Ноченька» і «Ти відпусти». Співачка зазначає, що її вразила історія серіалу…

«Сьогодні Особливий день – Прем’єра серіалу «Невірна», саундтреком до которого стала пісня «Полюс тяжіння». Справжні хіти живуть поза часом, знаходячі своє втілення знову і знову через роки. Я вдячна режисеру Євгену Баранову за вибір цієї пісні для своєї нової роботи. Історія, яку розказують в серіалі «Невірна», підкорила мене: це драматично, глибоко, по-справжньому. І нескінченно талановито», – поділилася Тіна Кароль.

Нагадаємо, в центрі сюжету – Олена (Анна Міклош), яка, будучи в законному шлюбі, закохується в іншого чоловіка так сильно, що починає вести подвійне життя. Але історія ця не про банальну зраду, а про те, чи має жінка право дозволити собі почуття і чи повинна вона потім все життя за нього розплачуватися… Після 15 років щасливого шлюбу з Євгеном (Сергій Стрельников) Олена зустріла бізнесмена Олексія (Віталій Кудрявцев), якого полюбила так само сильно, як законного чоловіка, і таємно вийшла за нього заміж. З тих пір у головної героїні два законних чоловіка, дві сім’ї, два будинки в двох містах… 5 років Олені вдається жити подвійним життям. Але її вагітність руйнує ретельно побудовану схему подвійних відносин. Героїв чекає непроста правда і низка складних рішень, у яких будуть ще більш драматичні наслідки.

Дивіться серіал «Невірна» з 24 травня, з понеділка по четвер, о 20:15 на СТБ!

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