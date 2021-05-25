Песня Тины Кароль стала саундтреком к сериалу «Неверная» на СТБ

Вчера, 24 мая, в 20:15 на СТБ, состоялась премьера 16-серийной драмы «Неверная» производства SPACE Production. Саундтреком к сериалу стала музыка известной украинской певицы Тины Кароль.

В проекте «Неверная» зрители услышат сразу четыре композиции певицы, среди них: «Полюс притяжения» (саундтрек), «Я все еще люблю», «Ноченька» и «Ты отпусти». Певица отмечет, что ее впечатлила история сериала…

«Сьогодні особливий день – прем’єра серіалу «Невірна», саундтреком до якого стала пісня «Полюс притяжения». Справжні хіти живуть поза часом, знаходячи своє втілення знову і знову через роки. Я вдячна режисерові Євгену Баранову за вибір цієї пісні для своєї нової роботи. Історія, розказана в серіалі «Невірна», підкорила мене: це драматично, глибоко, по-справжньому. І нескінченно талановито», — поделилась Тина Кароль.

Напомним, в центре сюжета – Елена (Анна Миклош), которая, будучи в законном браке, влюбляется в другого мужчину так сильно, что начинает вести двойную жизнь. Но история эта не о банальной измене, а о том, имеет ли женщина право позволить себе чувство и должна ли она потом всю жизнь за него расплачиваться… После 15 лет счастливого брака с Евгением (Сергей Стрельников) Елена встретила бизнесмена Алексея (Виталий Кудрявцев), которого полюбила так же сильно, как законного супруга, и тайно вышла за него замуж. С тех пор у главной героини два законных мужа, две семьи, два дома в двух городах… 5 лет Елене удается жить двойной жизнью. Но ее беременность разрушает тщательно построенную схему двойных отношений. Героев ждет непростая правда и череда сложных решений, у которых будут еще более драматичные последствия.

Смотрите сериал «Неверная»с 24 мая, с понедельника по четверг, в 20:15 на СТБ!

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