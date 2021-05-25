Сьогодні, 25 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3–4 серії фільму «Невірна». Читайте анонс 3–4 серій серіалу «Невірна» просто зараз!

Євген затіває ремонт і думає про купівлю більшої квартири, щоб їм із трьома дітьми було комфортніше. З батьками Олени в нього непрості взаємини, адже батько-політик хоче бачити поряд з донькою успішнішого чоловіка. Незважаючи на це, Женя переступає через себе і просить у тестя позичити грошей, бо коштів на нерухомість не вистачає. На огляді Олені кажуть, що спочатку їй назвали неправильний термін вагітності. Вона починає сумніватися, хто батько дитини.

Лена просить Женю здати аналізи нібито для перевірки на генетичні захворювання. Насправді це тест ДНК, який дасть змогу з’ясувати, чи є Євген біологічним батьком дівчинки. Женя робить сюрприз Олені і дітям – купує затишну квартиру. Лена дізнається результат тесту: Женя – не батько. Їдучи у відрядження, вона забуває мобільний вдома. Дочка звертає увагу на постійні дзвінки на номер Олени. Лера читає листування і розуміє, що в мами є коханець…

Донька ставить Олені умову: або вона сама покине другого чоловіка, або ж Лера розповість про зради татові, і вони з Данею залишаться з ним. У поїзді Лена намагається допомогти дівчині, на яку напали грабіжники, її штовхають і відбирають цінні речі. Лена отримує травму голови, її терміново госпіталізують. У неї починається внутрішня кровотеча, необхідний екстрений кесарів розтин.

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 3–4 серій Серіал Невірна - 3, 4 серії на сайті СТБ вже 25.05.2021. Про що сюжет 3 і 4 серій серіалу Невірна

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