Сегодня, 25 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3–4 серии фильма «Неверная». Читайте анонс 3–4 серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

Евгений затевает ремонт и думает о покупке квартиры побольше, чтобы им с тремя детьми было комфортнее. С родителями Лены у него непростые отношения, ведь отец-политик хочет видеть рядом с дочерью более успешного мужчину. Несмотря на это, Женя переступает через себя и просит у тестя деньги в долг, потому что средств на недвижимость не хватает. На осмотре Лене говорят, что изначально ей поставили неправильный срок беременности. Она начинает сомневаться, кто отец ребенка.

Лена просит Женю сдать анализы якобы для проверки на генетические заболевания. На самом деле это тест ДНК, который позволит выяснить, является ли он биологическим отцом малышки. Женя делает сюрприз Лене и детям – покупает уютную квартиру. Лена узнает результат теста: Женя – не отец ребенка. Отправляясь в командировку, она забывает мобильный дома. Дочь обращает внимание на постоянные звонки на номер Лены. Лера читает переписки и понимает, что у мамы есть любовник…

Дочь ставит Лене условие: либо она сама бросит второго мужчину, либо же Лера расскажет об изменах папе, и они с Даней останутся с ним. В поезде Лена пытается помочь девушке, на которую напали грабители, ее толкают и забирают ценные вещи. Лена получает травму головы, ее срочно госпитализируют. У нее начинается внутреннее кровотечение, предстоит экстренное кесарево.

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 3–4 серий Сериал Неверная - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 25.05.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Неверная

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