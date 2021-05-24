Сьогодні, 24 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1–2 серії фільму «Невірна». Читайте анонс прем’єрних серій серіалу «Невірна» просто зараз!

У центрі сюжету – Олена, яка, будучи в законному шлюбі, закохується в іншого чоловіка так сильно, що починає вести подвійне життя. Після 15 років щасливого шлюбу з Євгеном вона зустріла бізнесмена Олексія, якого покохала так само сильно, як і законного чоловіка, і таємно вийшла за нього заміж. Відтоді в головної героїні два законних чоловіки, дві сім’ї, два будинки у двох містах. 5 років Олені вдається жити подвійним життям. Та її вагітність руйнує ретельно вибудувану схему подвійних стосунків. Героїв чекає непроста правда і низка складних рішень, у яких будуть ще більш драматичні наслідки…

Олена займається мережевим маркетингом і рухається по кар’єрних сходах. Її чоловік Євген, із яким вона виховує двох дітей ― Леру і Даню, працює слідчим. Олексій ― бізнесмен. Олена приділяє час двом чоловікам, пояснюючи це робочими відрядженнями. Звістка про вагітність застає її зненацька, вона думає про аборт… Олексій дізнається про вагітність дружини, він щасливий! Євген за збігом обставин теж дізнається, що Олена при надії…

Виробництво: SPACE Production.

Режисер-постановник: Євген Баранов.

У ролях: Анна Міклош, Сергій Стрельников, Віталій Кудрявцев, Тарас Цимбалюк, Євген Ламах, Леся Островська, Юлія Буйновська, Єлізар Назаренко, Віктор Сарайкін, Лариса Трояновська, Дар’я Баріхашвілі, Тетяна Малкова, Данило Шевченко, Олександр Бегма, Катерина Свириденко, Сергій Щербин.

Video: «Невірна»: анонс 1–2 серій Серіал Невірна - 1, 12 серії на сайті СТБ вже 24.05.2021. Про що сюжет 1 і 2 серій серіалу Невірна

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