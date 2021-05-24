Сегодня, 24 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1–2 серии фильма «Неверная». Читайте анонс премьерных серий сериала «Неверная» прямо сейчас!

В центре сюжета – Елена, которая, будучи в законном браке, влюбляется в другого мужчину так сильно, что начинает вести двойную жизнь. После 15 лет счастливого брака с Евгением Елена встретила бизнесмена Алексея, которого полюбила так же сильно, как законного супруга, и тайно вышла за него замуж. С тех пор у главной героини два законных мужа, две семьи, два дома в двух городах. 5 лет Елене удается жить двойной жизнью. Но ее беременность разрушает тщательно выстроенную схему двойных отношений. Героев ждет непростая правда и череда сложных решений, у которых будут еще более драматичные последствия…

Лена занимается сетевым маркетингом и двигается по карьерной лестнице. Ее супруг Евгений, с которым она воспитывает двоих детей ― Леру и Даню, работает следователем. Лёша – бизнесмен. Елена уделяет время двум мужчинам, объясняя это рабочими командировками. Известие о беременности застает ее врасплох, она задумывается об аборте… Алексей узнает о беременности супруги, он счастлив! Евгений по стечению обстоятельств тоже узнает, что Лена беременна…

Производство: SPACE Production.

Режиссёр-постановщик: Евгений Баранов.

В ролях: Анна Миклош, Сергей Стрельников, Виталий Кудрявцев, Тарас Цымбалюк, Евгений Ламах, Леся Островская, Юлия Буйновская, Елизар Назаренко, Виктор Сарайкин, Лариса Трояновская, Дарья Барихашвили, Татьяна Малкова, Данил Шевченко, Александр Бегма, Екатерина Свириденко, Сергей Щербин.

Video: «Неверная»: анонс 1–2 серий Сериал Неверная - 1, 12 серии на сайте СТБ уже 24.05.2021. О чем сюжет 1 и 2 серий сериала Неверная

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