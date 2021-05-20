Сьогодні, 20 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть фінальні 15–16 серії фільму «Все не випадково». Читайте анонс 15–16 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Саша поступово одужує. Анна впевнена, що після виписки дочка повернеться в їхній дім. Проте Саша мириться з матір’ю і збирається жити з нею. Марія до цього моменту з’їхала від свекрухи у напівзруйнований будиночок, який змогла винайняти. Анна жахається від вигляду нового житла Саші, і в неї виникає план, як забрати доньку до себе назавжди. Вона звертається до служби у справах дітей і розповідає про неблагополучну Марію, яку треба позбавити батьківських прав. Олег робить спробу вивезти Сашу з притулку, але його виводять за допомогою поліції.

Уляна дізнається всю правду про Кирила і каже, що йде від нього. Хлопець б’є її, і в дівчини стається викидень. Мама Кирила дізнається про роман Олега і Марії. Вона вирішує шукати допомоги в Теплової. Акушерка готова розповісти правду про підміну дітей в обмін на обіцянку безпеки сина. Так аудіозапис розмови про хабар потрапляє в руки Марії. Як відреагує Теплова? Чи вдасться Анні Полянській викрутитися цього разу? І яким буде фінал у цій історії?

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Єлизавета Козлова та ін.

Video: «Все не випадково»: анонс 15–16 серій Серіал Все не випадково - 15, 16 серії на сайті СТБ вже 20.05.2021. Про що сюжет 15 та 16 серій серіалу Все не випадково

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