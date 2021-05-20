Сегодня, 20 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут заключительные 15–16 серии фильма «Все не случайно». Читайте анонс 15–16 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Саша идет на поправку. Анна уверена, что после выписки дочь вернется в их дом. Но Саша мирится с матерью и собирается жить с ней. Мария к этому моменту съехала от свекрови в полуразрушенный домик, который смогла снять. Анна приходит в ужас от вида нового жилья Саши, и у нее возникает план, как забрать дочь к себе навсегда. Она обращается в службу по делам детей и рассказывает о неблагополучной Марии, которую надо лишить родительских прав. Олег делает попытку увезти Сашу из приюта, но его выводят с помощью полиции.

Ульяна узнает всю правду о Кирилле и говорит, что уходит от него. Парень избивает ее, и у девушки случается выкидыш. Мама Кирилла узнает о романе Олега и Марии. Она решает искать помощи у Тепловой. Акушерка готова рассказать правду о подмене детей в обмен на обещание безопасности сына. Таким образом, аудиозапись с разговором о взятке попадает в руки Марии. Как поступит Теплова? Удастся ли Анне Полянской выкрутиться в этот раз? И каким будет финал в этой истории?

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Елизавета Козлова и др.

Video: «Все не случайно»: анонс 15–16 серий Сериал Все не случайно - 15, 16 серии на сайте СТБ уже 20.05.2021. О чем сюжет 15 и 16 серий сериала Все не случайно

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