Сьогодні, 19 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 13–14 серії фільму «Все не випадково». Читайте анонс 13–14 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Саша та Олег у лікарні. Лікар повідомляє, що наркотики спровокували серцеву недостатність і Саші терміново потрібна дорога операція. Марія впевнена, що Анна оплатить її, але Полянська ставить умову: Марія запише відеозізнання, що це вона підмінила дітей 15 років тому. Щоб урятувати Сашу, Марія обмовляє себе, розуміючи, що Олег їй цього ніколи не пробачить. Коли Олег приходить до тями, дружина показує йому відео. Марія уникає Полянського, не бажаючи нічого пояснювати.

Тим часом Кирило, який не облишив спроб стати членом сім’ї Полянських, дізнається від матері таємницю Анни. Хлопець шантажує Полянську: або Анна помирить його з Улею і погодиться на їхній шлюб, або він розповість Олегові, що це вона заплатила лікарю й акушерці за підміну дітей. У матері Кирила зберігся аудіозапис розмови про хабар. Анна лякається і погоджується на умови Кирила, тим самим зраджує свою старшу дочку.

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Єлизавета Козлова та ін.

Video: «Все не випадково»: анонс 13–14 серій Серіал Все не випадково - 13, 14 серії на сайті СТБ вже 18.05.2021. Про що сюжет 13 та 14 серій серіалу Все не випадково

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