Сегодня, 19 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 13–14 серии фильма «Все не случайно». Читайте анонс 13–14 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Саша и Олег в больнице. Врач сообщает, что наркотики спровоцировали сердечную недостаточность и Саше срочно нужна дорогостоящая операция. Мария уверена, что Анна оплатит ее, но Полянская ставит условие: Мария запишет видеопризнание, что это она подменила детей 15 лет назад. Чтобы спасти Сашу, Мария оговаривает себя, понимая, что Олег ей этого никогда не простит. Когда Олег приходит в себя, супруга показывает ему видео. Мария избегает Полянского, не желая ничего объяснять.

Тем временем Кирилл, который не оставил попыток стать членом семьи Полянских, узнает от матери тайну Анны. Парень шантажирует Полянскую: либо Анна помирит его с Улей и согласится на их брак, либо он расскажет Олегу, что это она заплатила врачу и акушерке за подмену детей. У матери Кирилла сохранилась аудиозапись разговора о взятке. Анна пугается и соглашается на условия Кирилла, тем самым предает свою старшую дочь.

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Елизавета Козлова и др.

Video: «Все не случайно»: анонс 13–14 серий Сериал Все не случайно - 13, 14 серии на сайте СТБ уже 19.05.2021. О чем сюжет 13 и 14 серий сериала Все не случайно

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