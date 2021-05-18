Сьогодні, 18 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 11–12 серії фільму «Все не випадково». Читайте анонс 11–12 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Уляна в лікарні. Олег знає, що Анна доклала руку до того, щоб вагітна дочка дізналася про зради Кирила. Полянський вимагає розлучення. Анна зустрічається з Вірою Анатоліївною, та знову намагається продати інформацію за хорошу оплату. Віра ділиться новиною, що і Сергій, і Марія знали про підміну дитини з самого початку. Саша тікає з дому. Маша та Олег усю ніч шукають її по місту і знаходять під нічним клубом. У розпачі дівчина прийняла наркотики. Побачивши матір з Олегом, вона, нічого не розуміючи, кидається під машину. Олег рятує Сашу, при цьому машина збиває їх двох.

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Єлизавета Козлова та інші.

Video: «Все не випадково»: анонс 11–12 серій Серіал Все не випадково - 11, 12 серії на сайті СТБ вже 18.05.2021. Про що сюжет 11 та 12 серій серіалу Все не випадково

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