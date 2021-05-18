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«Все не случайно»: анонс 11–12 серий

18.05.2021

Сегодня, 18 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 11–12 серии фильма «Все не случайно». Читайте анонс 11–12 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Ульяна в больнице. Олег знает, что Анна приложила руку к тому, чтобы беременная дочь узнала об изменах Кирилла. Полянский требует развод. Анна встречается с Верой Анатольевной, та снова пытается продать информацию за хорошую оплату. Вера делится новостью, что и Сергей, и Мария знали о подмене ребенка с самого начала. Саша убегает из дома. Маша и Олег всю ночь ищут ее по городу и находят под ночным клубом. В отчаянии девушка приняла наркотики. Увидев мать с Олегом, она, ничего не соображая, бросается под машину. Олег спасает Сашу, при этом машина сбивает их двоих.

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Елизавета Козлова и др.

Video: «Все не случайно»: анонс 11–12 серий

Сериал Все не случайно - 11, 12 серии на сайте СТБ уже 18.05.2021. О чем сюжет 11 и 12 серий сериала Все не случайно

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