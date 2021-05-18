Головна героїня серіалу Невірна Олена та її чоловік Євген прожили душа в душу 15 років. У них двоє дітей і міцний шлюб. Так здавалося всім, хто знайомий із подружжям. Ніхто не знає про те, що ідеальна дружина Олена насправді живе подвійним життям. До пори до часу. Що буде, коли таємниця відкриється? Дізнайтеся в серіалі Невірна – дивіться з 24.05.2021 на СТБ!

Video: Дивіться серіал Невірна з 24.05.2021 на СТБ (Анонс)

24.05.2021 почнеться серіал Невірна. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в серіалі Невірна вже зараз