Главная героиня сериала Неверная Елена и ее муж Евгений прожили душа в душу 15 лет. У них двое детей и крепкий брак. Так казалось всем, кто знаком с супругами. Никто не знает о том, что идеальная жена Елена на самом деле живет двойной жизнью. До поры до времени. Что будет, когда тайна откроется? Узнайте в сериале Неверная – смотрите с 24.05.2021 на СТБ!

Video: Смотрите сериал Неверная с 24.05.2021 на СТБ (Анонс)

24.05.2021 начнется сериал Неверная. Узнайте, что ждет зрителей в сериале Неверная уже сейчас