Сьогодні, 17 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9–10 серії фільму «Все не випадково». Читайте анонс 9–10 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Маша подає на розлучення з чоловіком. Полянський приходить до пологового будинку, щоб з’ясувати деталі щодо медичних карт Анни і Марії. Там йому стає відомо, що адміністраторка Тамара мертва. Невже це збіг? Кирило розповідає Полянським, що Уляна при надії. Олег забирає доньку та її майбутнього чоловіка додому, пропонує Кирилу престижну посаду в його ресторанному бізнесі. Сашка ставиться з недовірою до Кирила, адже відчуває, що він хоче розбагатіти завдяки новій сім’ї. Мама Кирила, за збігом обставин, працювала в пологовому будинку «Єва» медсестрою і чергувала саме в ніч підміни дітей. Вона знає правду. Олег каже Марії, що кохає її і готовий на розлучення. Марія теж кохає Олега, але вона переживає, що їхні стосунки не сприймуть доньки. Сашка стежить за Кирилом і дізнається, що він зраджує Уляні…

Режисер: Олександр Будьонний

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Єлизавета Козлова та ін.

Video: «Все не випадково»: анонс 9–10 серій Серіал Все не випадково - 9, 10 серії на сайті СТБ вже 17.05.2021. Про що сюжет 9 та 10 серій серіалу Все не випадково

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