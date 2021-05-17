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«Все не случайно»: анонс 9–10 серий

17.05.2021

Сегодня, 17 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 9–10 серии фильма «Все не случайно». Читайте анонс 9–10 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Маша подает на развод с супругом. Полянский приходит в роддом, чтобы выяснить детали по медицинским картам Анны и Марии. Там ему становится известно, что администратор Тамара мертва. Неужели это совпадение? Кирилл рассказывает Полянским, что Ульяна ждет ребенка. Олег забирает дочь и ее будущего супруга домой, предлагает Кириллу престижную должность в его ресторанном бизнесе. Сашка относится с недоверием к Кириллу, ведь чувствует, что он хочет разбогатеть благодаря новой семье. Мама Кирилла, по стечению обстоятельств, работала в роддоме «Ева» медсестрой и дежурила именно в ночь подмены детей. Она знает правду. Олег признается Марии, что любит ее и готов на развод. Мария тоже любит Олега, но она переживает, что их отношения не примут дочери. Сашка следит за Кириллом и узнает, что он изменяет Ульяне…

Режиссер: Александр Будённый

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Елизавета Козлова и др.

Video: «Все не случайно»: анонс 9–10 серий

Сериал Все не случайно - 9, 10 серии на сайте СТБ уже 17.05.2021. О чем сюжет 9 и 10 серий сериала Все не случайно

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