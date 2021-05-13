Сьогодні, 13 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7–8 серії фільму «Все не випадково». Читайте анонс 7–8 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Олег продовжує розслідування подій, які сталися 15 років тому. Анна всіляко цьому перешкоджає. Уляна вирішує познайомити Кирила зі своїми батьками, але вечеря проходить не найкращим чином. Анна забороняє дочці спілкуватися з хлопцем. Сергій знову відчуває почуття до Марії, вдома вони затівають ремонт. Анна продовжує матеріально винагороджувати Сергія за допомогу. З Марією зв’язується коханка Сергія, вона все ще чекає його повернення. Уляна каже коханому, що вагітна. Вона хоче відмовитися від фінансової допомоги батьків і жити з Кирилом, але він дає зрозуміти, що не готовий до цього. Ба більше, він не проти аборту. Варя проводить час із колишнім хлопцем Саші, Вітею. Вони зближуються. Саша з Варею сваряться через Вітю. Варя приходить у гості до Марії і залишається ночувати. Олег приїжджає вночі до Теплової.

У пологовому будинку «Єва» проходять скорочення, секретарку Тамару звільняють. Коли в установу приходили слідчі, саме вона забрала медичні карти породіль, Анни і Марії. Тепер Тамара починає шантажувати Анну, адже, виявляється, їй є що приховувати…

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Клавдія Дрозд та ін.

Video: «Все не випадково»: анонс 7–8 серій Серіал Все не випадково - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 13.05.2021. Про що сюжет 7 та 8 серій серіалу Все не випадково

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