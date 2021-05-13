Сегодня, 13 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 7–8 серии фильма «Все не случайно». Читайте анонс 7–8 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Олег продолжает расследование событий, которые произошли 15 лет назад. Анна всячески этому препятствует. Ульяна решается познакомить Кирилла со своими родителями, но ужин проходит не лучшим образом. Анна запрещает дочери общаться с парнем. Сергей вновь испытывает чувства к Марии, дома они затевают ремонт. Анна продолжает материально вознаграждать Сергея за помощь. С Марией связывается любовница Сергея, она все еще ждет его возвращения. Ульяна признается возлюбленному, что беременна. Она хочет отказаться от финансовой помощи родителей и жить с Кириллом, но он дает понять, что не готов к этому. Более того, он не против аборта. Варя проводит время с бывшим парнем Саши, Витей. Они сближаются. Саша с Варей в ссоре из-за Вити. Варя приходит в гости к Марии и остается ночевать. Олег приезжает ночью к Тепловой.

В роддоме «Ева» проходят сокращения, секретаря Тамару увольняют. Когда в учреждение приходили следователи, именно она забрала медицинские карты рожениц, Анны и Марии. Теперь Тамара начинает шантажировать Анну, ведь, оказывается, ей есть что скрывать…

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Клавдия Дрозд и др.

Video: «Все не случайно»: анонс 7–8 серий Сериал Все не случайно - 7, 8 серии на сайте СТБ уже 13.05.2021. О чем сюжет 7 и 8 серий сериала Все не случайно

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