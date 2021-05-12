Сьогодні, 12 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 5–6 серії фільму «Все не випадково». Читайте анонс 5–6 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Сашка продовжує жити у Полянських. Між сестрами все ще конфлікти. Анна намагається тримати все під контролем і повернути чоловіка. Крім того, Полянська шукає будь-які способи, щоб назавжди забрати Сашу собі. Марія знову виходить на роботу, всі її спроби достукатися до Саші зазнають краху. З Варею вони продовжують таємно спілкуватися. Олег намагається зблизитися з Машею, але вона його відштовхує. Він повертається додому.

Анна зустрічається з Сергієм і пропонує закрити його борги, від нього натомість вимагає допомоги в досягненні її мети – забрати Сашу в Марії і побудувати ідеальну сім’ю з трьома дітьми і чоловіком. Сергій вагається, адже теж скучає за Сашею, але йде на поводу в Анни. Уляна таємно готується до весілля, на якому так наполягає Кирило. Дівчинка все ще боїться сказати батькам, що зустрічається з хлопцем не із заможної сім’ї. Перед розписом Уляна змінює своє рішення і йде від Кирила. Пара ще раз зустрічається, Кирило їде п’яним за кермом, вони потрапляють в аварію.

Хлопець просить прикрити його і сказати, що Уляна була в машині сама, адже за водіння в нетверезому стані він може опинитися за ґратами. Уляна просить Кирила піти з її життя, відповідальність за ДТП бере на себе. Дівчинку відвозять до лікарні. Серйозних травм у неї не виявляють, але їй повідомляють, що вона вагітна…

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Клавдія Дрозд та ін.

Video: «Все не випадково»: анонс 5–6 серій Серіал Все не випадково - 5, 6 серії на сайті СТБ вже 12.05.2021. Про що сюжет 5 та 6 серій серіалу Все не випадково

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