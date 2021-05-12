Сегодня, 12 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 5–6 серии фильма «Все не случайно». Читайте анонс 5–6 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Сашка продолжает жить у Полянских. Между сестрами все еще конфликты. Анна пытается держать все под контролем и вернуть супруга. Кроме того, Полянская ищет любые способы, чтобы навсегда забрать Сашу себе. Мария снова выходит на работу, все ее попытки достучаться до Саши терпят крах. С Варей они продолжают тайно общаться. Олег пытается сблизиться с Машей, но она его отталкивает. Он возвращается домой.

Анна встречается с Сергеем и предлагает закрыть его долги, от него взамен требует помощи в достижении ее цели – забрать Сашу у Марии и построить идеальную семью с тремя детьми и мужем. Сергей мечется, ведь тоже скучает по Сашке, но идет на поводу у Анны. Ульяна тайно готовится к свадьбе, на которой так настаивает Кирилл. Девочка все еще боится сказать родителям, что встречается с парнем не из состоятельной семьи. Перед росписью Ульяна меняет свое решение и уходит от Кирилла. Пара еще раз встречается, Кирилл едет пьяным за рулем, они попадают в аварию.

Парень просит прикрыть его и сказать, что Ульяна была в машине одна, ведь за вождение в нетрезвом состоянии он может оказаться за решеткой. Ульяна просит Кирилла уйти из ее жизни, ответственность за ДТП берет на себя. Девочку отвозят в больницу. Серьезных травм у нее не обнаруживают, но ей сообщают, что она беременна…

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Клавдия Дрозд и др.

Video: «Все не случайно»: анонс 5–6 серий Сериал Все не случайно - 5, 6 серии на сайте СТБ уже 12.05.2021. О чем сюжет 5 и 6 серий сериала Все не случайно

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ