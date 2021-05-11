Сьогодні, 11 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 3–4 серії серіалу «Все не випадково». Читайте анонс 3–4 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

Варя поступово одужує, а Маша часто навідується до неї в лікарню. Саша дізнається, що її біологічним батьком є ​​Олег Полянський. Її подруга, Олена, записує розмову Саші з Олегом на камеру. Телефон викрадають, а запис передають журналістам. Уся преса обговорює, що відбувається в родині відомого подружжя Полянських. Варю виписують. Сашка і Варя дізнаються, що виховуються в сім’ях нерідних батьків. Варя переживає, як зміняться їхні життя. Сашка, навпаки, чекає, коли Марія віддасть її багатим батькам. Анна звинувачує Олега, що через нього вся сім’я опиниться в центрі скандалу. Віра, свекруха Марії, намагається на цій ситуації нажитися. Варя зближується з Марією, у цей час Анна знайомиться з Сашкою і бачить, що та на неї схожа не тільки зовні. Анна задаровує її одягом і гаджетами, від чого Саша в захваті. Вона переїжджає в будинок Полянських. Марія змушена миритися з рішенням дочки, хоча дуже страждає через це.

Олег і Марія зближуються. У їх спілкуванні Анна бачить загрозу для свого ідеального шлюбу. Проте Анна цього не допустить і попереджає чоловіка, що розлучення не буде. Олег метається між двома жінками і найбільше боїться втратити найдорожче ― дочок. У життя Марії раптово повертається Сергій. Він кається, каже, що помилявся, і благає пробачити його зради. Марія не збирається прощати, але Сергій залишається жити в квартирі матері. Пізніше виявляється, що його повернення зовсім не випадкове. У нього багато боргів, від яких він вирішив утекти… Уляна, Варя і Саша постійно сваряться, як і Анна з Олегом. Полянський збирає речі і переїжджає до готелю.

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Клавдія Дрозд та ін.

Video: «Все не випадково»: анонс 3–4 серій Серіал Все не випадково - 3, 4 серії на сайті СТБ вже 11.05.2021. Про що сюжет 3 та 4 серій серіалу Все не випадково

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