Сегодня, 11 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 3–4 серии сериала «Все не случайно». Читайте анонс 3–4 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

Варя идет на поправку, а Маша часто наведывается к ней в больницу. Саша узнает, что ее биологическим отцом является Олег Полянский. Ее подруга, Алена, записывает разговор Саши с Олегом на камеру. Телефон воруют, а запись передают журналистам. Вся пресса обсуждает, что происходит в семье известной четы Полянских. Варю выписывают. Саша и Варя узнают, что воспитываются в семьях неродных родителей. Варя переживает, как изменятся их жизни. Сашка, наоборот, ждет, когда Мария отдаст ее богатым родителям. Анна обвиняет Олега, что из-за него вся семья окажется в центре скандала. Вера, свекровь Марии, пытается на этой ситуации нажиться. Варя сближается с Марией, в это время Анна знакомится с Сашкой и видит, что та на нее похожа не только внешне. Анна задаривает ее одеждой и гаджетами, от чего Саша в восторге. Она переезжает в дом Полянских. Мария вынуждена мириться с решением дочери, хотя очень страдает от этого.

Олег и Мария сближаются. В их общении Анна видит угрозу для своего идеального брака. Но Анна этого не допустит и предупреждает мужа, что развода не будет. Олег мечется между двумя женщинами и больше всего боится потерять самое дорогое – дочерей. В жизнь Марии внезапно возвращается Сергей. Он раскаивается, говорит, что ошибался, и умоляет простить его измены. Мария прощать не намерена, но Сергей остается жить в квартире матери. Позже оказывается, что его возвращение совсем не случайно. У него много долгов, от которых он решил сбежать… Ульяна, Варя и Саша постоянно ругаются, как и Анна с Олегом. Полянский собирает вещи и переезжает в гостиницу.

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Клавдия Дрозд и др.

Video: «Все не случайно»: анонс 3–4 серий Сериал Все не случайно - 3, 4 серии на сайте СТБ уже 11.05.2021. О чем сюжет 3 и 4 серий сериала Все не случайно

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