Сьогодні, 10 травня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 1–2 серії серіалу «Все не випадково». Читайте анонс 1–2 серій серіалу «Все не випадково» просто зараз!

У сім’ї успішного ресторатора Олега на перший погляд усе прекрасно: красуня-дружина Анна, любі донечки Уляна і Варя, прибутковий бізнес. Ось тільки все в його домі підпорядковується встановленими Анною високим вимогам. Олегу завжди бракувало ласки від дружини, а дівчаткам ― материнського тепла. Студентка Уляна веде таємне життя, приховуючи від суворої матері те, що зустрічається з хлопцем не свого кола, Кирилом.

Варя намагається заслужити похвалу Анни досягненнями у навчанні та спорті. Анна тисне на дочку: на змаганнях з кінного спорту вона повинна бути першою. Варя отримує бронзу, Анна засмучена. Після змагання Варя знову сідає на коня, відточує майстерність, але раптово падає і травмується. Її забирають до лікарні. Дівчинці терміново потрібен донор. Анна та Олег здають аналізи, але виявляється, що вони не є біологічними батьками дівчинки. Вони намагаються здолати шок і з’ясувати правду.

Олег проводить розслідування: стає ясно, що, ймовірно, дітей підмінили в пологовому будинку через халатність лікарів. Він знаходить потенційну маму Варі. Вона ― Марія Теплова, за збігом обставин ― офіціантка в його ресторані. У неї є дочка Саша, яка народилася в тому ж пологовому будинку і в той самий день, що і Варя.

Олег просить Марію допомогти і готовий заплатити будь-які гроші. Він не каже їй усієї правди, лише те, що знайшов її за медичною картою співробітників і вона підходить для донорства. Віра Анатоліївна, свекруха Маші, переконує її погодитися за матеріальну компенсацію. У їхній родині злидні, чоловік Марії, Сергій, поїхав кілька років тому на заробітки і майже не допомагає сім’ї. Марія знайомиться з Варею і відразу відчуває особливий зв’язок…

У ролях: Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Ольга Олексій, Ірина Кудашова, Клавдія Дрозд та ін.

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