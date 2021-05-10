Сегодня, 10 мая, в 20:15 на телеканале СТБ выйдут 1–2 серии сериала «Все не случайно». Читайте анонс 1–2 серий сериала «Все не случайно» прямо сейчас!

В семье успешного ресторатора Олега на первый взгляд все прекрасно: красавица-жена Анна, любимые дочери Ульяна и Варя, прибыльный бизнес. Вот только все в его доме подчиняется установленными Анной высоким требованиям. Олегу всегда не хватало ласки от супруги, а девочкам – материнского тепла. Студентка Ульяна ведет тайную жизнь, скрывая от строгой матери то, что встречается с парнем не своего круга, Кириллом.

Варя старается заслужить похвалу Анны достижениями в учебе и спорте. Анна давит на дочь: на соревнованиях по конному спорту она должна быть первой. Варя получает бронзу, Анна расстроена. После соревнования Варя вновь садится на лошадь, оттачивает мастерство, но внезапно падает и получает травмы. Ее забирают в больницу. Девочке срочно нужен донор. Анна и Олег сдают анализы, но оказывается, что они не являются биологическими родителями девочки. Они пытаются одолеть шок и выяснить правду.

Олег проводит расследование: становится ясно, что, вероятно, детей подменили в роддоме из-за халатности врачей. Он находит потенциальную маму Вари. Она – Мария Теплова, по стечению обстоятельств ― официантка в его ресторане. У нее есть дочь Саша, которая родилась в том же роддоме и в тот же день, что и Варя.

Олег просит Марию помочь и готов заплатить любые деньги. Он не говорит ей всей правды, лишь то, что нашел ее по медицинской карте сотрудников и она подходит для донорства. Вера Анатольевна, свекровь Маши, убеждает ее согласиться за материальную компенсацию. В их доме нищета, супруг Марии, Сергей, уехал несколько лет назад на заработки и почти не помогает семье. Мария знакомится с Варей и сразу чувствует особую связь…

В ролях: Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Ольга Олексий, Ирина Кудашова, Клавдия Дрозд и др.

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